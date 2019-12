Cosas que sorprenden a los extranjeros de la Navidad española

Google Plus

Después de preguntar durante años sobre las cosas que les sorprenden a los españoles cuando llegan a vivir a Alemania, Reino Unido, Argentina, México, Brasil y China, ahora toca el turno a que los extranjeros nos recuerden que raritos somos todos. En especial, cuando se trata de tradiciones como la Navidad. Hay muchas cosas que damos por hechas y que, desde el punto de vista de alguien de fuera, resultan extrañas.



De los 47 millones de habitantes en España, cinco millones son extranjeros, según la población inscrita en el Padrón Continuo que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2019.

Hemos consultado a través de grupos de Facebook como Expats in Spain, Mexicanos en España, Brasileiros em Madrid y Deutsche in Madrid, entre otros muchos, por las cosas que les sorprenden de las navidades españolas. Entre paréntesis aparece el país de origen de la persona que responde. El caganer ha sido con diferencia la respuesta más repetida.



Pre-Navidad ya en noviembre



- Las navidades en España son eternas. Empiezan en noviembre y hay días festivos desde principios de diciembre hasta principios de enero. (Estados Unidos)

- Me inquieta el alcalde de Vigo y su fascinación por las luces navideñas. (Colombia)

- Las luces deberían ser algo más extravagantes. En muchos sitios son muy sencillas. (Reino Unido)

- ¿Y qué hacen en los mercadillos navideños vendiendo cosas de carnavales, como pelucas y gafas? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? (Alemania)

- Las navidades aquí en general son mucho más alegres que en Alemania, donde se supone que tienen que ser besinnlich [contemplativas / reflexivas]. (Alemania)

- Es una novedad que celebren la Navidad con este frío. Es la primera vez en mi vida que paso esta época del año con clima de invierno. (Brasil)

Belenes y Lotería

- Hay imágenes del belén por todos lados. En la ciudad española en la que vivimos hay hasta una recreación en directo con personas. (Reino Unido)

- El belén me recuerda a Oriente Medio, es más realista que los de otros países. (México)

- Y en los belenes, ¿por qué hay siempre un tío echando una siesta? (Alemania)

- Los españoles se están dando regalos todo el tiempo. El día 25 de diciembre, el día 6 de enero, el del amigo invisible... (Estados Unidos)

- A pesar de todo, creo que en España todavía le dan un sentido a la Navidad que no es solo comercial. La familia, la comunidad, las celebraciones todos unidos... (Reino Unido)

- Están un poco obsesionados con la lotería, ¿no? No me quedó más remedio que comprar un boleto para mí. En México hay sorteo navideño, pero casi nadie le hace caso. Aquí tienes que comprar en el trabajo, en el bloque donde vives, con la familia... (México)

- Se pasan todo un día entero para cantar la lotería. Ya estoy acostumbrada a escucharlo después de 18 años viviendo aquí, pero sigue siendo una costumbre muy extraña para mí. (México)

- Es muy bonito que compartan la Lotería para que, si toca, todos sean felices. (Francia)

Nochebuena y Nochevieja

- El tronco ese que caga en Cataluña [Caga Tió]. (Reino Unido)

- Además del Caga Tió, también está el caganer. Me tiene muy confundida. ¿Por qué esa fascinación por cosas que cagan? ¿Y por qué justo en Navidad? (Estados Unidos)

- La carrera de las uvas con las doce campanadas. ¿Es un reto viral? Pues yo todavía no me lo he pasado... (Estados Unidos)

- ¿Qué es eso de llevar la ropa interior roja en la noche de fin de año? (Reino Unido)

- Cuando pregunto a mis alumnos españoles sobre lo que más les gusta la Navidad, siempre contestan que estar con su familia. Los regalos son solo lo segundo o tercer que más les gusta. Además, cada niño en este país tiene una abuela que es la que mejor cocina del mundo... (Estados Unidos)

Los Reyes Magos

- ¿En serio tiene que haber hombres en la cabalgata haciendo black-face [con la cara pintada de negro para interpretar a Baltasar], en vez de pedírselo a los hombres de raza negra disponibles? (Estados Unidos)

- Que los Reyes Magos sean más populares que Papá Noel. Para mí fue sorprendente. (Brasil)

- Me gusta eso de que los niños tengan que dejar algo de beber o comer a los Reyes Magos. En mi casa, mis hijos dejan brandy... para que yo pueda bebérmelo cuando se van a dormir. (Estados Unidos)

Sergio Ramos como rey Baltasar

- En Benidorm, cuando se acerca el día de los Reyes, te regalan con el café un trozo del pastel ese con nata dentro [roscón de reyes]. (Reino Unido)

- En mi país nos intercambiamos regalos, los colocamos bajo el árbol y llevan anotado de parte de quién vienen. Aquí, como son de Papá Noel o de los Reyes, queda todo más anónimo. Es mejor así. (Estados Unidos)

- Que los pobres niños tengan que esperar hasta el último día [el de Reyes] para abrir los regales. Es cruel. (Rusia)

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!